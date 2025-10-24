Türkiye'nin En Büyük Bebeği Doğdu: Böylesi Daha Önce Görülmedi! Kilosuna Kimse İnanamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen erkek bebek, doğum ağırlığıyla hem ailesini hem de sağlık çalışanlarını şaşkına çevirdi. Avukat Murat Tunç Bircan (32) ile özel bir sağlık merkezinde yönetici olarak görev yapan Ece Bircan’ın ikinci çocukları Ali Atilla, 6 kilo 150 gram ağırlığında ve 59 santimetre boyunda doğdu.

“TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK BEBEK”

Kadın doğum uzmanı Dr. İbrahim Yaşa, 37 haftalık olarak sezaryenle dünyaya gelen bebeğin doğum sürecinde özel bir hassasiyet gösterildiğini belirterek, “Bebeğimiz doğum öncesinde de hızlı kilo alıyordu. 6 kilo 150 gramlık bir erkek bebek doğurttuk. 2024-2025 verilerine göre Türkiye’nin en iri doğan bebeği olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl İspanya’da doğan 6 kiloluk bebek Avrupa gündemine oturmuştu. Bizim vakamız da literatüre girebilir” dedi.

“ÜÇ HAFTA ERKEN DOĞMASINA RAĞMEN SAĞLIKLI”

Dr. Yaşa, annenin doğum sürecinin titizlikle takip edildiğini aktararak, “Anne adayımızın ağrıları artınca normal doğum beklemeden, 3 hafta erken sezaryenle doğumu gerçekleştirdik. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumu çok iyi” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI OLMASI HER ŞEYE DEĞER”

Baba Murat Bircan, doğumun ardından yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz, her şey yolunda geçti. Başta kadın doğum uzmanımız İbrahim hocam olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ediyoruz. Oğlumuzun sağlıklı doğması bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Anne Ece Bircan ise, “Ultrasonda her kontrolde bebeğimizin önden gittiği belliydi. 5 kilo civarında bekliyorduk ama 6 kilo 150 gram gelince biz de çok şaşırdık. Sağlıklı olması her şeye değer, çok şükür” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Uzmanlar, Ali Atilla’nın Türkiye’de şimdiye kadar doğan en kilolu bebeklerden biri olduğunu belirterek, doğumun tıbbi literatüre girebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA