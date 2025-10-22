Ölümcül Yeni Varyant Hızla Yayılıyor! Acil Servisler Doldu Vakalar Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Koronavirüs yeniden gündemde! Yeni varyantlar ve artan vaka sayıları endişe yaratırken, uzmanlar özellikle zayıf bireylerde ölüm riskinin neredeyse altı kat arttığını açıkladı. Bir dönem hayatımızı durma noktasına getiren Covid-19, sessizliğini bozdu. Son haftalarda acil servislerdeki hasta sayısı hızla artarken, yeni varyantlar ve çarpıcı bilimsel veriler yeniden alarm zillerini çaldı.

VAKALAR TEKRAR ARTIYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aziz A. Hamidi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın son Solunum Yolu Virüsleri Sürveyans Raporunu değerlendirdi:

“Ağustos ortasından itibaren Covid-19 vakalarında yeniden artış gözlemliyoruz. 15-21 Eylül tarihli raporda, influenza benzeri şikâyetlerle başvuran hastalardan alınan numunelerin yüzde 53’ünde Covid saptandı. Ancak hastaneye yatırılan ağır vakalarda daha çok influenza virüsü tespit ediliyor.”

Doç. Dr. Hamidi, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkat çekerek, “Sağlıklı bireylerde hastalık hafif seyrederken; yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerde yüksek ateş, nefes darlığı ve balgamlı öksürük gibi ağır belirtiler görülebiliyor” dedi.

Yeni varyantlar hızla yayılırken, Japonya’da yapılan bir araştırma zayıf bireylerde ölüm riskinin 5,75 kat yükseldiğini ortaya koydu.

YENİ VARYANTLAR: NIMBUS VE STRATUS

Uzmanlar, bu yıl iki yeni varyantın hızla yayıldığını belirtiyor: Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG).

Nimbus varyantının Çin’de ortaya çıktığını ve kısa sürede dünyaya yayıldığını belirten Hamidi, bu türün Omicron kökenli olduğunu, daha hızlı bulaşma özelliğine sahip bulunduğunu söyledi.

“Nimbus varyantında özellikle şiddetli boğaz ağrısı ön planda. Halsizlik, öksürük, burun akıntısı ve ateş sık görülüyor ancak genellikle hafif seyrediyor.”

Ocak 2025’te tanımlanan Stratus (XFG) varyantının ise kamuoyunda ‘Frankenstein varyantı’ olarak anıldığını aktaran Hamidi, bu türün çocuklarda sindirim sistemi sorunlarına, özellikle ishale, neden olabileceğini vurguladı.

ZAYIF BİREYLERDE ÖLÜM RİSKİ 5,75 KAT YÜKSEK

Yeni varyantların yanı sıra bilim dünyasında dikkat çeken bir çalışma da zayıf bireylerin risk altında olduğunu ortaya koydu. Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü tarafından yapılan ve 46 bin kişi üzerinde yürütülen araştırmaya göre, 20-64 yaş arası düşük kilolu bireylerin Covid-19’u ağır geçirme riski 2,37 kat, ölüm riski ise 5,75 kat daha yüksek çıktı. Araştırma, vücut kitle indeksinin (VKİ) hastalığın şiddeti üzerindeki belirleyici etkisini açıkça ortaya koydu.

“BU SONUÇLAR HEPİMİZİ ŞAŞIRTTI”

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Yavuzer, araştırmayı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Obez kişilerde ağır hastalık riski zaten biliniyordu. Ancak bu araştırma, zayıf bireylerde ölüm riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan, beslenme bozukluğu yaşayan bireylerin virüse karşı direnci düşüyor. Bu da ölüm oranlarını artırıyor.”

Yavuzer, Türkiye’de yapılan araştırmalarda da beslenme yetersizliği olan Covid-19 hastalarının ölüm riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

“ZAYIF BİREYLER BESLENMEYE DİKKAT ETMELİ”

Prof. Dr. Yavuzer, hastalığa karşı korunmada dengeli beslenme ve bağışıklık desteğinin önemine dikkat çekti:

“Zayıf bireyler günlük kilo başına en az 1,5 gram protein almalı. Karbonhidrat tüketimi ise 1400–1800 kalori arasında sınırlandırılmalı. D vitamini, çinko, selenyum ve C vitamini desteği de bağışıklığı güçlendirmede önemli.”

