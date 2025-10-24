Aleyna Tilki Hollanda’da Hayatının Şokunu Yaşadı, Takipçilerinden Yardım İstedi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Amsterdam’da kapkaça uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, pasaportunun çalındığını belirterek, “Amerika'da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tilki, çantasında pasaportunun, bilgisayarının ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirterek takipçilerinden yardım istedi.

Genç şarkıcı, yaşadığı talihsiz olayın ardından yaptığı paylaşımda, “Amerika'da sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:
“Arkadaşlar, şu an Amsterdam’dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şeyim çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika’da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim.”

'PASAPORT TÜRK PASAPORTU'

Tilki, çantasının fotoğrafını da paylaşarak çalınma noktasını ve olası bulunma yerlerini, “Nieuwe Keizersgracht’ta kayboldu. Oranın etrafında veya yakınındaki semtlerde olma ihtimali çok yüksek. Çünkü genelde değerli şeyleri alıp pasaportları falan çöpe veya etrafa atabiliyorlarmış. Çoğu kişi pasaportunu çöpte falan ya da sokakta bulmuş. Ya çantayı ya da tek başına pasaportu da atmış olabilirler. İkisini de ayrı ayrı arayabilirsiniz. Pasaport Türk pasaportu" sözleriyle anlattı.

