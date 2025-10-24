Fenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Senarist değişikliği sonrası yaşanan kriz nedeniyle yayın bir hafta ertelendi. Final iddialarına ise yapım ekibinden yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Fenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı ATV’nin iddialı yapımı Aşk ve Gözyaşı, bu hafta ekranlara gelmeyecek. Diziyi yayın akışında göremeyen izleyiciler, “Aşk ve Gözyaşı neden yok, final mi yaptı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölümüyle ilgili son gelişmeler...

ATV’nin yeni sezondaki dikkat çeken yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda “final” iddialarıyla gündemdeydi. Güney Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden uyarlanan romantik dram türündeki yapım, reytinglerde beklentinin altında kalmıştı.

SENARİST KRİZİ YAŞANDI

Dizinin senaristi Dilara Pamuk’un üçüncü bölümde ekibe veda etmesinin ardından, yapım şirketinin yazı ekibi geçici olarak senaryoyu devralmıştı. Ancak yaşanan senarist değişimi ve senaryo krizinin ardından yeni bölümün çekimleri aksadı.

Fenomen Dizide Kriz Patladı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Resim : 1

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Aşk ve Gözyaşı’nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. ATV’nin yayın akışında dizinin yerini “özel bölüm” alırken, izleyicilere sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, dizinin 31 Ekim Cuma günü kaldığı yerden devam edeceği duyuruldu.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, dizinin final yapacağı yönündeki söylentiler ise gerçeği yansıtmıyor. Aşk ve Gözyaşı, özellikle yurt dışı satışlarındaki yoğun ilgi sayesinde ekran serüvenine devam edecek.

Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce ÇekilmişGüllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce ÇekilmişMagazin

Ebru Yaşar Mardin’i Salladı! 'Mardin Altın Şehir, Siz Altın Kalplisiniz'Ebru Yaşar Mardin’i Salladı! 'Mardin Altın Şehir, Siz Altın Kalplisiniz'Magazin

Fatih Ürek İçin Zamanla Yarış! Hastaneden Yeni Açıklama GeldiFatih Ürek İçin Zamanla Yarış! Hastaneden Yeni Açıklama GeldiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dizi
Son Güncelleme:
Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce Çekilmiş Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce Çekilmiş
Ebru Yaşar Mardin’i Salladı! 'Mardin Altın Şehir, Siz Altın Kalplisiniz' Ebru Yaşar Mardin’i Salladı! 'Mardin Altın Şehir, Siz Altın Kalplisiniz'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Sert Sözler: ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’ ‘Ne Yaparlarsa Yapsınlar Artık Lağım Patladı’