Ebru Yaşar Mardin’i Salladı! 'Mardin Altın Şehir, Siz Altın Kalplisiniz'

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Alanı’nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

DİNLEYİCİLERİ MEST ETTİ

Yaşar, “Ben Ne Yangınlar Gördüm”, “Nasıl Uyuyorsun”, “Kafamın İçi”, “Sanmadan Git” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra başta Mardin olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinden seslendirdiği türkülerle dinleyicilerini mest etti. Mardinliler bütün gece sanatçıya tek bir ağızdan eşlik etti.

Sevilen sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, “Canım Mardin. Türkiye’nin altın şehri. Güzel Mardinimiz. Bütün kültürleri bir arada barındıran… Şehir altın ama sizlerin altın kalbi bence şehrin yanında bambaşka. Sizlerin huzurunda olmak o kadar güzel o kadar heyecan verici ki… Şahanesiniz.” dedi.

Sahne şıklığı ile dikkati çeken sanatçı, bu konserine özel olarak Mardin işi takılarıyla sahneye çıktı.

