Ebru Yaşar’a 'Yılın İlham Veren Sanatçısı' Ödülü: Filistin Konuşmasıyla Büyük Alkış Aldı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Türkiye Kadın Zirvesi’nde 'Yılın İlham Veren Sanatçısı' seçildi. Ödül töreninde yaptığı Filistin vurgulu konuşmasıyla salonu duygulandıran Yaşar, "Kadının sevgisi ve umudu hiçbir sınır tanımıyor" dedi.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Yaşar, başarılarla dolu kariyerine bir ödül daha ekledi. İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Kadın Zirvesi kapsamında, ünlü sanatçı 'Yılın İlham Veren Müzik Sanatçısı' ödülüne layık görüldü. 'Geleceğin Kadın İnşası & İlham Veren Kadınlar' temasıyla gerçekleştirilen zirvede, alanında fark yaratan kadınlar onurlandırıldı.

Tören öncesinde gerçekleştirilen panelde Demet Sabancı Çetindoğan, Cem Ciritci, Sena Suerdem Camcı ve milli yüzücü Defne Kurt ile birlikte sahneye çıkan Ebru Yaşar, müzik yolculuğunu, kadın kimliğini ve sanatın dönüştürücü gücünü anlattı.

KADIN DAYANIŞMASINA VURGU YAPTI

Panelin ardından düzenlenen törende ödülünü almak üzere sahneye çıkan Yaşar, kadın dayanışmasının ve ilhamın gücüne vurgu yaptı. "Günün birinde ilham veren bir kadın olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama anladım ki, hayatta kalma mücadelesi, çalışkanlık ve azim, birilerinin yolunu aydınlatabiliyor" diyen sanatçı, salondan büyük alkış aldı.

FİLİSTİNLİ KADINLARI SELAMLADI

Törende Filistinli kadınları da anan Yaşar, şu sözleri kullandı: "Bugün burada, kendi yolunu çizen, emek veren, pes etmeyen tüm kadınları selamlıyorum. Ve dünyanın bir başka köşesinde, Filistin’de yaşamak için direnen kadınları da kalbimle anıyorum. Filistin anneleri tüm dünyaya örnek oluyor. Onların gücü Filistin’in direnişini omuzluyor. Kadının sevgisi ve umudu hiçbir sınır tanımıyor. Hepimizin birbirine ilham verdiği, dayanışmanın hiç eksilmediği bir gelecek diliyorum."

Kaynak: tv100

