Tramvay Durağında Gizemli Ölüm... Görenler Donakaldı!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki Vatan Tramvay Durağı’nın girişinde bir erkek hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, B.T. adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Son Güncelleme:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Vatan Tramvay Durağı'nın girişinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişi görüldü. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemede 53 yaşındaki B.T. olduğu kaydedildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.T.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

