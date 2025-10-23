Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 Kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Şarkıcı Bayhan’ın ardından ünlü sanatçı Keremcem de yarışmaya katılacağını resmen açıkladı.

Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 Kadrosunda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Keremcem’in adı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAYHAN’DAN SONRA KEREMCEM DE ADADA

Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı olarak açıklanan Bayhan’ın ardından, Keremcem’in de kadroya katılması yarışmaya olan ilgiyi daha da artırdı. Survivor takipçileri, “Ünlüler takımı bu yıl çok iddialı olacak” yorumlarını yaptı.

Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 Kadrosunda - Resim : 1
Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna Keremcem dahil oldu.

DERİN TALU İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan sosyal medyada Derin Talu’nun da Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yeni isimlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası YastaYeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası YastaMagazin

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli OlduOyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Acun Ilıcalı Survivor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Ünlü Oyuncu İlk Kez Hakim Karşısına Çıkacak
Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta Yeşilçam'ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyası Yasta
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor
Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması Faiz Kararı Öncesi Türkiye İçin Dikkat Çeken 'Kredi Notu' Açıklaması
Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi! Asgari Ücretin 9 Katına Çıkacak Tapu, Emlak, Araç Alım-Satımı, Emeklilik...Yeni Vergi Paketi Kabul Edildi
Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi! Lodosla Birlikte Geliyor: Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu! Suç Örgütlerine Ağır Darbe! 9 İlde 42 Şüpheli Yakalandı