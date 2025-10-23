Acun Ilıcalı’dan Yeni Survivor Bombası! Ünlü Sanatçı Survivor 2026 Kadrosunda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Keremcem’in adı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BAYHAN’DAN SONRA KEREMCEM DE ADADA

Survivor 2026’nın ilk yarışmacısı olarak açıklanan Bayhan’ın ardından, Keremcem’in de kadroya katılması yarışmaya olan ilgiyi daha da artırdı. Survivor takipçileri, “Ünlüler takımı bu yıl çok iddialı olacak” yorumlarını yaptı.

DERİN TALU İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan sosyal medyada Derin Talu’nun da Survivor 2026 kadrosunda yer alacağı iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmanın yeni isimlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

