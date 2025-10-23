Fatih Ürek İçin Zamanla Yarış! Hastaneden Yeni Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Evinde kahvaltı yaptığı sırada fenalaşan sanatçının kalbi 20 dakika boyunca durmuş, yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülmüştü.

15 Ekim’de yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan Ürek’in tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin, tedavisinin yapıldığı hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve uyutulacağı açıklandı. İlk 6 saatin kritik olduğu belirtilirken, doktorlar oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasar açısından durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edildiği ve acil anjiyoplasti işlemiyle damarın tamamen açıldığı bildirildi. Klinik durumu stabil hale gelene kadar gelişmelerin yakından izleneceği kaydedildi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, ailenin tek erkek çocuğu olarak Bursa’da büyüdü. Genç yaşta müzik hayatına başlayan Ürek, Bursa’daki mekanlarda sahne aldıktan sonra İstanbul’a taşındı. 1993 yılında çıkardığı ilk albümü Yaktı Yaktı ile büyük ses getirdi. 1995’te yayınlanan ikinci albümü Sen İki Gözümsün ile pop ve klasik şarkıları harmanlayan Ürek, uzun yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri oldu.

Kaynak: İHA