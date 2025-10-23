Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

İstanbul Beyoğlu'nda iş yeri sahibini darbettiği gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre, 21 Ağustos’ta İstanbul Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darbetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Ufuk Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında, 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Bayraktar’ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Oyuncu 14 Ocak'ta ilk kez hakim karşısında olacak.

