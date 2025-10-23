Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Ufuk Bayraktar, iddiaya göre, 21 Ağustos’ta İstanbul Beyoğlu’ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darbetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Ufuk Bayraktar ve diğer şüpheli Volkan Akbaş hakkında, 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Bayraktar’ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Oyuncu 14 Ocak'ta ilk kez hakim karşısında olacak.

Kaynak: DHA