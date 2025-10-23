Güllü’nün Son Klip Çekimi Ortaya Çıktı! Ölmeden 12 Gün Önce Çekilmiş

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün, ölümünden yalnızca 12 gün önce çekilen klibine ait kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Güllü’nün neşeli hali ve “İyiyim, mükemmel” sözleri sevenlerini gözyaşına boğdu.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü Türkiye’yi sarsmıştı. Yalova’da, 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının, ölümünden yalnızca 12 gün önce çektiği klibin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün neşeli hali ve söylediği sözler yürek burktu.

“EYLÜL ZAMANI” KLİBİNDEN DUYGULANDIRAN ANLAR

14 Eylül’de Yalova’da çekilen “Eylül Zamanı” adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçen Güllü’nün hazırlık sürecine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sanatçının saç ve makyajına titizlikle hazırlandığı, kostümlerini özenle seçtiği ve sahneye büyük bir enerjiyle çıktığı görülüyor.

Klip çekimleri boyunca, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da yanında olduğu, sanatçıya destek verdiği anlar da dikkat çekti.

“İYİYİM, MÜKEMMEL” DEMİŞTİ

Güllü’nün son görüntülerinde sergilediği bu pozitif hali, vefatının ardından hayranlarını ve sevenlerini derinden etkiledi

Saçının hazırlanma sürecinde kameralara neşeyle poz veren Güllü, “Saç yapılmadı daha. Nasıl renk, güzel değil mi? Tam sonbahar rengi,” sözleriyle moralinin yerinde olduğunu gösterdi. Çekim ekibinden birinin “Nasıl gidiyor ablam?” sorusuna ise, gülümseyerek “İyiyim, mükemmel, mükemmel” yanıtını verdi.

Güllü’nün son görüntülerinde sergilediği bu pozitif hali, vefatının ardından hayranlarını ve sevenlerini derinden etkiledi. Sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma ise halen devam ediyor.

Kaynak: DHA

