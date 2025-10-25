571 Yıllık Fener Rum Okulu Boşaltılıyor! Fatih’in Fermanıyla Açılmıştı, Şimdi Yıkılma Tehlikesinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih Sultan Mehmed’in fermanıyla 1454 yılında kurulan Fener Rum Okulu, deprem riskine karşı yapılan dayanıklılık incelemesinin ardından boşaltılma kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, tarihi okulun 90 gün içinde tahliye edilmesi gerektiği bildirildi. Ancak okul yönetimi, 10 milyon euronun üzerindeki güçlendirme maliyetini karşılayamayınca binayı boşaltarak yeni bir eğitim alanı arayışına girdi.

FATİH SULTAN MEHMED’İN FERMANIYLA KURULMUŞTU

İstanbul’un fethinden bir yıl sonra, Fatih Sultan Mehmed, Bizanslı yöneticiler ve tüccarları şehre dönmeye davet etmiş, bu çağrıyı bir fermanla resmileştirerek Ortodoksların haklarını güvence altına almıştı.

Bu süreçte kurulan Fener Rum Okulu, yüzyıllar boyunca Osmanlı döneminde birçok yönetici, patrik, baş tercüman ve din görevlisi yetiştirdi. 1861 yılında klasik eğitim modeline geçilen okul, 1881’de mimar Dimadis tarafından Fener sırtlarında inşa edilen bugünkü binasında eğitim vermeye başladı.

DEPREM UYARISI SONRASI TAHLİYE KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı değerlendirmeye göre, 144 yıllık okul binası olası bir depremde ciddi hasar riski taşıyor. Bu nedenle okul yönetimine binanın boşaltılması için resmi uyarı gönderildi.

Okul yönetimi, güçlendirme maliyetinin 10 milyon euronun üzerinde olması nedeniyle binayı restore edemeyeceklerini açıkladı. Eğitim faaliyetlerinin aksamaması için yeni bir bina arayışı sürüyor.

“10 MİLYON EUROYA İHTİYAÇ VAR”

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, okulun tarihine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Okulumuzun geçmişi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Fatih Sultan Mehmed, fetihten sonra Rumları İstanbul’a davet etti ve bu okulun yeniden açılmasını sağladı. 1880’de bugünkü bina inşa edildi. Ancak yılların yorgunluğu nedeniyle bazı kısımlarda yıpranmalar var. Bakanlıktan, binanın depreme karşı dayanaksız olduğu yönünde yazı geldi. 90 gün içinde boşaltılması istendi. Restorasyon masrafı 10 milyon euronun üzerinde. Bu bütçeyi okulun karşılaması mümkün değil.”

Yavaşçay ayrıca binanın mimari önemine dikkat çekerek, “Okulun yapımında 1 milyonu aşkın Marsilya tuğlası kullanılmış. Dört katlı yapının 3 bin metrekarelik kullanım alanı var. Bu yapı, sadece bir okul değil, aynı zamanda İstanbul’un simgesel eserlerinden biri” ifadelerini kullandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Olası bir depremde ağır hasar alabileceği belirtilen Fener Rum Okulu’nun 144 yıllık binası, havadan görüntülendi. Tarihi dokusu ve kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken yapı, İstanbul’un mimari mirası arasında önemli bir yere sahip.

Kaynak: İHA