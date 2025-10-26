Meteoroloji Uyardı! 14 İle Sağanak ve Kar Geliyor

Meteoroloji, 14 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Bolu’dan Kars’a kadar uzanan geniş bölgede yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Uyardı! 14 İle Sağanak ve Kar Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 14 ilde yağış beklendiğini açıkladı.

Rapora göre sağanak yağışın beklediği iller şöyle: Bolu, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Çankırı, Yozgat, Sivas, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınMeteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı ÇıkmayınGüncel

Marmara ve Kuzey Ege Fırtınaya Teslim!Marmara ve Kuzey Ege Fırtınaya Teslim!Güncel

Sağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu UyarıSağanak ve Fırtına Kapıda! 7 İl İçin Sarı Kodlu UyarıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu 112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor' Trump'tan Flaş Gazze Açıklaması! 'Gerçek Barış Geliyor'
112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu 112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak