Meteoroloji Uyardı! 14 İle Sağanak ve Kar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 14 ilde yağış beklendiğini açıkladı.

Rapora göre sağanak yağışın beklediği iller şöyle: Bolu, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Çankırı, Yozgat, Sivas, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi