Meteoroloji Uyardı! 14 İle Sağanak ve Kar Geliyor
Meteoroloji, 14 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Bolu’dan Kars’a kadar uzanan geniş bölgede yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde 14 ilde yağış beklendiğini açıkladı.
Rapora göre sağanak yağışın beklediği iller şöyle: Bolu, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Çankırı, Yozgat, Sivas, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta ise kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi