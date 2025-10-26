Kuraklık Bir İli Daha Vurdu! İçme Suyu Tehlikede

Çankırı il merkezi ile bazı ilçeler ve köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı’nda su seviyesi ciddi oranda azalarak yüzde 17,25’e geriledi.

Çankırı merkez ile Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri başta olmak üzere Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi ciddi şekilde azaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Temmuz’da yüzde 26,86 olan baraj doluluk oranı, 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25’e geriledi. Yetkililer, son durumun özellikle kurak geçen yılın etkisiyle yakından takip edildiğini belirtti.

Baraj çevresindeki Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan, AA muhabirine barajın bugünkü durumuna üzüntüyle tanıklık ettiklerini aktardı. 65 yaşındaki Asan, geçmiş yıllara kıyasla böylesine kurak bir yıl görmediğini dile getirdi.

Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


