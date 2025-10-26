AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Tahminlere göre, hafta başında rüzgar hızını artırarak zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacak ve metrekareye 10–30 kilogram arasında sağanak yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağışın etkili olacağı, çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanacağı öngörülüyor.

SU BASKINI UYARISI

AKOM, yoğun yağışın özellikle yollarda su birikintilerine ve ani su baskınlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi