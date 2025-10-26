AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor

AKOM tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Tahminlere göre, hafta başında rüzgar hızını artırarak zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacak ve metrekareye 10–30 kilogram arasında sağanak yağış düşmesi bekleniyor.

Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağışın etkili olacağı, çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanacağı öngörülüyor.

SU BASKINI UYARISI

AKOM, yoğun yağışın özellikle yollarda su birikintilerine ve ani su baskınlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yeni Hafta Yağışla Başlayacak: Tüm Yurtta Etkili Olacak! Meteoroloji Uzmanı İki Güne Dikkat ÇektiYeni Hafta Yağışla Başlayacak: Tüm Yurtta Etkili Olacak! Meteoroloji Uzmanı İki Güne Dikkat ÇektiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM İstanbul
Son Güncelleme:
İstanbul’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti! İstanbul’da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Eurofighter Alımında Son Viraj! Son İmzalar Haftaya Atılacak, Fabrikadan Çıkan Türkiye'ye Gönderilecek Eurofighter Alımında Son Viraj! Son İmzalar Haftaya...
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul’da Toplantı ve Yürüyüşler Yasaklandı Valilikten Karar! İstanbul’un 4 İlçesinde Yasak
112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu 112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu