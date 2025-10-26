Eurofighter Alımında Son Viraj! Son İmzalar Haftaya Atılacak, Fabrikadan Çıkan Türkiye'ye Gönderilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NATO üyesi ve ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, uzun süredir filosuna 40 adet Eurofighter Typhoon eklemeyi hedefliyor. Almanya'nın satış şerhini kaldırmasının ardından 23 Temmuz'da Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter jeti alımına dair bir anlaşma imzalandı. Reuters haber ajansı, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının 12 adetinin ilk alıcıları olan Katar ve Umman'dan alınmasının planlandığını aktardı. Eurofighter tedarikinde ise sona gelindi.

İMZALAR ATILABİLİR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer hafta başında Ankara’ya yapacağı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Rusya Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden imarı başta olmak üzere bölgesel konu başlıkları ile ikili ilişkilerin ele alınacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

FABRİKADAN ÇIKIP TÜRKİYE'YE GELECEK

NTV’nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye’ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak. Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.

'ALMANYA SATIŞI ENGELLEMEYECEK'

Airbus'un Savunma ve Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Michael Schoellhorn, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında görüşmelerin son aşamaya yaklaştığını, müzakerelerin yakında başarıyla sonuçlanacağı konusunda oldukça iyimser olduğunu söyleyerek, Alman hükümetinin satışı engellemeyeceğini belirttiklerini söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Körfez turu dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımın eş güdümünde Katar ve Umman tarafıyla bir süredir devam eden Eurofighter savaş uçaklarının satın alımı konusunda muhataplarımızla konuyu ele aldık. Birçok teknik ayrıntıya sahip bu konuda yürüttüğümüz müzakereler olumlu yönde seyrediyor" ifadelerini kaydetmişti.

Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor. Performans değerlendirmelerinde rakiplerini sürekli geride bırakan bir uçak olan Eurofighter Typhoon'un üretimi, düşük radar profili sunması ve güçlü bir gövdeye sahip olması için gelişmiş kompozit malzemelerle yapılıyor. Çift motorlu olan delta kanat yapısına sahip Eurofighter savaş uçakları hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performansıyla öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan hava-hava füzelerinin yanı sıra 200 kilometreden fazla menzile sahip meteor füzeleri ile de hava savunması gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: NTV