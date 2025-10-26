Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’

Terör örgütü PKK, Öcalan’ın çağrısı üzerine kendini feshettiği 12. Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda yeni bir adım attı ve Türkiye’den tamamen çekildiklerini duyurdu.

Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’
“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabul etmesinden önce dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dün, PKK’ya yakın yayın organının internet sitesinde örgütün yeni bir açıklama yapacağı ilan edilmişti. Terör örgütü PKK bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Türkiye’den tamamen çekildiklerini duyurdu.

Terör örgütü PKK’nın açıklamasında, “Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Önder Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir" denildi.

Terör örgütü PKK'nın ilk grubu 11 Temmuz'da silah yakmıştı

SİLAHLAR YAKILMIŞTI

Terörsüz Türkiye yolunda somut bir adım, 11 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye’de atıldı. Diyarbakır’dan bir heyet, MİT’in koordinasyonunda düzenlenen törene katılmak üzere Kuzey Irak’a gitti. Toplam 150 kişilik kafilede DEM Parti üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. 11 Temmuz günü saat 11:22’de, PKK’nın ilk grubu silahlarını bırakarak imha etti. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu. Terör örgütünün yöneticilerinin de aralarında olduğu bu grup, teslim ettikleri silahları ateşe verdi.

