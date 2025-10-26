Terör Örgütü PKK Türkiye'den Çekildi, AK Parti'den İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK açıklama yaparak Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu. Böylece 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli bir adım atılmış oldu. Kritik karara ilişkin AK Parti'den de ilk açıklama geldi.

'EN SOMUT SONUÇ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı almasının süreçteki ilerlemenin en somut sonucu olduğunu söyledi. 'Sabotaj girişimlerinin farkındayız' diyen Çelik, provokasyonlara dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Ömer Çelik'in X hesabından paylaştığı açıklamanın tamamı şöyle:

"PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır.

Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir.

“Terörsüz Türkiye” süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti. Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane “siyasal özne”sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

PROVOKASYONLARA DİKKAT ÇEKTİ

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.

Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin “devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır.

Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları “terörsüz Türkiye” hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

'YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise kararı terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. AK Parti Genel Başkanvekilİ Ala, kararı terörün tasfiyesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz" diyen Efkan Ala, terörün tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının açılacağını kaydetti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

Ala, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin ışığında terörsüz Türkiye sürecinin öneminin net olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine doğru, Aziz Milletimizin desteğiyle, kararlı adımlarla yürüyoruz.



Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz.



SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

'Terörsüz Türkiye' sürecinin en somut adım 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.

11 Temmuz'da saat 11.22'de terör örgütü PKK’nın ilk grubunun silah bırakarak yaktı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da bulunuyordu.

Aralarında PKK'nın yönetici kadrosundan isimlerin de yer aldığı terör örgütü üyeleri bıraktıkları silahları yakmıştı.

