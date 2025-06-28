O İlimizde Alarm: Karantina Başladı! Ekipler Harekete Geçti, Giriş-Çıkış Yasaklandı

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran 2025 tarihinde Çamyayla Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Durumun bildirilmesiyle birlikte bölgedeki veteriner ekipler hızla harekete geçerek hastalığın yayılma riskine karşı geniş çaplı önlemler aldı.

8 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Alınan tedbirler kapsamında Çamyayla'nın yanı sıra Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu mahallelerinde hayvan giriş çıkışları durduruldu. Söz konusu bölgelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların alım-satımı ile hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Yetkililer, ahırların dezenfekte edilmesi konusunda üreticileri uyarırken, karantina kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bilgisini paylaştı. Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamyayla Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 8 mahallede karantina uygulaması başlatıldı."

Kaynak: DHA