Sivas’ta Şap Alarmı! Hayvan Ölümleri Meclis Gündeminde

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Sivas’ta köylerde etkisini artırarak devam eden şap hastalığı, hayvan ölümleriyle birlikte vatandaşlar arasında büyük endişeye yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastalığın insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, konuyu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

KARANTİNALAR ARTIYOR

Türkiye’nin en büyük canlı hayvan pazarlarından birine sahip olan Sivas’ta, kırsalda görülen şap hastalığı nedeniyle geçen hafta 17 köy karantinaya alındı. Özellikle Kangal ilçesine bağlı Havuz Köyü'nde çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi. Hastalıktan ölen büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından çevre sağlığı açısından önlem alınarak kireçle gömülüyor.

'TÜRKİYE'DE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR'

CHP’li Karasu yaptığı açıklamada, “Avrupa’da neredeyse yok sayılacak kadar az görülen bu hastalığın Türkiye’de çok sık görülmesi zaten zor durumda olan yetiştiricilerimizi güç durumda bırakmaktadır” ifadelerini kullandı. Karasu, hastalığın yetersiz aşılamadan veya ithal hayvanlardan kaynaklandığına dair iddiaların mutlaka araştırılması gerektiğini vurguladı.

Karasu, “Bu konuyu daha önce de gündeme getirdim, milli aşı üretimi yapıldığı bilgisi verilmişti. Ancak görünen o ki, hala yeterli önlemler alınmıyor. Hayvan hastalıkları başta hayvansal ürünlerin üretimini doğrudan etkilediği gibi halk sağlığını da etkiliyor” dedi. Et ithalatına da dikkat çeken Karasu, bu yolla gelen hayvanların “hassasiyetle incelenmesi” gerektiğini söyledi.

BAKAN YUMAKLI'YA SORU

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soru önergesi sunan Karasu, hastalığın neden bu kadar sıklaştığını ve Sivas özelinde hangi önlemlerin alındığını sordu. Ayrıca “ithal hayvanların kesim dönemleriyle hastalığın yayılmasının örtüşmesinin” açıklanması gerektiğini belirtti.

Karasu’nun önergesinde, ithal edilen hayvanların kökenleri, bu hayvanlara karşı alınan sağlık önlemleri, şap nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın boyutu ve üreticilere yapılacak tazminat ödemeleri gibi çok sayıda kritik başlığa yer verildi. Ayrıca şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde kaç hayvanın etkilendiği ve telef olduğu da soruldu.

CHP’li Karasu, “Zor durumda bulunan üreticilere mutlaka destek olunmalıdır” diyerek, Sivaslı üreticiler için bakanlık tarafından özel bir destek programı hazırlanıp hazırlanmadığının açıklanmasını talep etti. Şap hastalığının sadece tarım ekonomisini değil, toplum sağlığını da tehdit ettiğini belirtti.