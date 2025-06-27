Türkiye’de İki Mevsim Bir Arada! Tüm Ülke Kavrulurken O il Karla Mücadele Ediyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi bulurken, Rize’nin yüksek yaylalarında yaz ortasında 4 metreyi aşan kar birikintileriyle mücadele ediliyor. İş makineleri zorlu koşullarda yayla yollarını açmaya devam ediyor.

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Türkiye’de İki Mevsim Bir Arada! Tüm Ülke Kavrulurken O il Karla Mücadele Ediyor
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Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları 37, 38, hatta 39 dereceye kadar yükselirken, Rize’de bambaşka bir doğa olayı yaşanıyor. Rize’nin Ardeşen ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaz aylarının ortasında karla mücadele devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında da zorlu coğrafyada karla kaplı yayla yollarını iş makineleriyle açmak için yoğun mesai harcıyor. Özellikle Ardeşen’e bağlı 2 bin 400 rakımlı Balıklı Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken, ekipler yolları ulaşıma açmak için büyük çaba gösteriyor.

Türkiye’de İki Mevsim Bir Arada! Tüm Ülke Kavrulurken O il Karla Mücadele Ediyor - Resim : 1

İş makinesi operatörü Osman Dedecan, “"Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylanın yolunu da açmış olacağız” dedi.

Türkiye’de İki Mevsim Bir Arada! Tüm Ülke Kavrulurken O il Karla Mücadele Ediyor - Resim : 2

'KARDAN ZOR ÇALIŞIYORUZ'

Dedecan, bölgedeki hava şartlarının oldukça değişken olduğunu, sis, yağmur ve güneşin bir arada görülebildiğini vurgulayarak, “Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma koşullarımız biraz zor geçiyor. Bazen yolumuzu kardan dolayı göremediğimiz de oluyor” diye ekledi.

Türkiye’de İki Mevsim Bir Arada! Tüm Ülke Kavrulurken O il Karla Mücadele Ediyor - Resim : 3

'DENİZİN ÜSTÜ KARLA KAPLI'

Yayla sakinlerinden Yakup Şişmanlar ise genellikle temmuzun ilk haftasında yaylaya göç ettiklerini belirterek, yol açma çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti. Şişmanlar, “Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Gölümüzün bir tarafında kar var, diğer tarafında ise biz yüzeceğiz” ifadeleriyle ilginç doğa manzarasını anlattı.

İKİ MEVSİM BİR ARADA

Böylece Türkiye genelinde sıcaklıklar kavurucu yaz günlerini yaşatırken, Rize’de kışın izlerini taşıyan kar kalınlıkları, yazın ortasında bile etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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Rize Ardeşen
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