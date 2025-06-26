Klima Kullanılırken Yapılan Ölümcül Hata! Uzman İsim Uyardı, Sakın Yapmayın

Yaz aylarında sıcak havadan bunalanların ilk tercihi klima serinlettiği kadar sağlık açısından da tehlike oluşturabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü “Oda içerisindeki serin hava kaybolmasın diye kapıları kapatıyoruz ama hava kirlendiği için oksijenlenmeyerek birtakım zararlı gazların birikmesine neden oluyor” diyerek uyardı.

Klima Kullanılırken Yapılan Ölümcül Hata! Uzman İsim Uyardı, Sakın Yapmayın
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Uzmanlar klimaların bilinçsiz kullanımına karşı peş peşe uyarılar yaparken bir uyarı da Prof. Dr. Tevfik Özlü’den geldi. Klimanarın solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları söyledi:

Klima Kullanılırken Yapılan Ölümcül Hata! Uzman İsim Uyardı, Sakın Yapmayın - Resim : 1

ZARARLI GAZ UYARISI

Yaz ayları geldi. Yaz gelince klimasız olmuyor. Kapalı ortamlarda mutlaka klimayı kullanıyoruz. Klimalar serinletiyor ama sağlık açısından bazı riskler taşıyor. Elbette kullanalım ama dikkatli kullanmakta fayda var. Klimalar oda içerisindeki havayı alır, soğutur ve tekrar geri verir. İçerideki aynı hava devridaim olduğu için bir süre sonra o hava kirlenir. Ara ara odanızı havalandırmanız gerekmektedir. Oda içerisindeki serin hava kaybolmasın diye kapıları kapatıyoruz ama hava kirlendiği için oksijenlenmeyerek birtakım zararlı gazların birikmesine neden oluyor.

Klima Kullanılırken Yapılan Ölümcül Hata! Uzman İsim Uyardı, Sakın Yapmayın - Resim : 2

'HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR'

Klima filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Özlü “Klima fanının doğrudan üzerinize gelmemesi için onu yönlendirmeniz gerekir. Fanı yukarıya doğrultmakta fayda var. Isıyı belli oda sıcaklığına göre ayarlamak, çok düşürmemek gerekmektedir. Genelde 21-24 derece arasındaki oda sıcaklığı, ideal sıcaklık olarak kabul edilmektedir. Oda içerisinde bir kuruluk olduğu zaman nemlendirmek gerekir. Klima hem soğukluk hem de nemlendirme yaparsa göz, burun ve ağızda tahrişlere ve hastalıklara neden olabilir. Klimaların bakımının iyi yapılması, filtrelerinin düzenli olarak değiştirilmesi şarttır. Bakteriler, alerjenler, virüsler, tozlar etrafa rüzgar şeklinde iletiliyor, bu yüzden temizlenmelidir" dedi.

Kaynak: DHA

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