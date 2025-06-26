Güzellik Merkezindeki Ölümcül Tehlike! Basit Sandığınız Bu İşlem Hayatınızı Karartabilir

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Sosyal medyada sıkça karşılaşılan “leke silme” reklamları hakkında dermatoloji uzmanlarından kritik bir uyarı geldi. Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, bu işlemlerin güzellik merkezlerinde estetisyenler tarafından kontrolsüz şekilde yapılmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti. “Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan ben ve leke silme işlemleri sırasında ciltteki renk değişimlerinin arasına karışan melanom hücreleri de ben zannedilerek yakılabiliyor. Maskelenen kanser hücresi bir süre sonra başka organlara atlamış olarak karşımıza geliyor” dedi.

BEN VE LEKE SİLDİRİRKEN DİKKAT

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, piyasada ‘izsiz ben ve leke silme’ adı altında yaygınlaşan uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, lazer ve asitlerle yapılan bu işlemlerin kaçak botoks ve dolgu uygulamaları gibi ciddi tehlikeler barındırdığını belirtti. “Bu işlem de hekim olmayanların yaptığı kaçak botoks, kaçak dolgu gibi oldu. Bir merkeze gittiğinizde ‘yüzünüzdeki benler, görüntünüzü bozuyor. Asit damlatıp bunları sileyim’ diyorlar. Bu işlem sonrasında benler görünmüyor ama 10 ay ya da bir yıl sonra kanser ortaya çıkıyor” diye konuştu.

'RİSKLİYSE ÇIKARIYORUZ'

Ciltteki benlerin estetik kaygılarla değil, tıbbi analizlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, işlemlerin yalnızca dermatologlar tarafından yapılması gerektiğini belirtti. “Hastanın yüzünde, kolunda bacağında herhangi bir yerinde ben varsa, cihazlarımızla bunların haritasını çıkarıyoruz. Ben riskli mi değil mi diye değerlendirme yapıyoruz. Riskli ise çıkarıyoruz ve patolojiye gönderiyoruz” ifadeleriyle tıbbi sürecin önemine dikkat çekti.

'BİR BAKIYORUZ YAYILMIŞ'

Uzmanlar, bilinçsizce yapılan leke silme işlemleriyle melanom gibi ölümcül kanser türlerinin maskelendiğini ve bu nedenle teşhisin çok geç konulabildiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Yılmaz, “Kanser yayılıyor, beyne ve başka organlara atlıyor. Hasta nöbetle geliyor, biz sebep arıyoruz. Bir bakıyoruz ki, beyinde kocaman bir kitle var; melanom. Karaciğerde bir kitle; melanom ya da kemikte her yerde kitle var; melanom. Yayılmış oluyor” diye konuştu.

'40 YILLIK HAYAT BİRKAÇ AYA İNİYOR'

Prof. Dr. Yılmaz, bu tür müdahalelerin hayat boyu sürecek etkiler doğurabileceğine dikkat çekerek, “Bu işlem kişinin 30-40 yıllık hayatını birkaç aya indirmiş oluyor. Çünkü yayılmış bir melanomu tedavi etmek neredeyse imkânsız. Ömrünü 2-3 yıl uzattık diye seviniyorsunuz ama burada basit bir silme ve maskeleme çok kötü sonuçlara yol açıyor” dedi. Erken teşhisle birçok hayat kurtarılabileceğini vurgulayan Yılmaz, halkı bu konuda bilinçli olmaya çağırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi