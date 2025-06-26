Sıcaktan Bunalanlara Müjde! Meteoroloji Tarih Verdi: Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde cuma günü yağış beklenmiyor, havaların az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak hafta sonu Cumartesi gününden itibaren poyrazın da etkisi ile sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ve Pazar günü akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaktan Bunalanlara Müjde! Meteoroloji Tarih Verdi: Sağanak Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıktan bunalanlara müjdeli haberi verdi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde, sıcak havanın ardından sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü yağışla beraber 25 dereceye kadar inecek.

Yağışların gece boyunca devam etmesi ve sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Sıcaktan Bunalanlara Müjde! Meteoroloji Tarih Verdi: Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 1

Peki bu gece ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son hava tahmini raporu...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi

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