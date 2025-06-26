Sıcaktan Bunalanlara Müjde! Meteoroloji Tarih Verdi: Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre yurt genelinde cuma günü yağış beklenmiyor, havaların az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Ancak hafta sonu Cumartesi gününden itibaren poyrazın da etkisi ile sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği ve Pazar günü akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde Perşembe ve Cuma günü yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıktan bunalanlara müjdeli haberi verdi. Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak, yağmur birçok bölgede etkisini gösterecek. Hafta sonu Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde görülecek olan yağışlı hava; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde de etkili olacak.
SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA
Pazar günü akşam saatlerinden itibaren, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde, sıcak havanın ardından sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ gibi illerde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da sıcaklıklar pazar günü yağışla beraber 25 dereceye kadar inecek.
Yağışların gece boyunca devam etmesi ve sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Peki bu gece ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son hava tahmini raporu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi