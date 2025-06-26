Adana'da Yürek Yakan Olay: Yeğenini Kurtarmak İçin Canını Feda Etti
Adana’da sulama kanalı bir can daha aldı. Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Ayaz’ı kurtarmak için suya atlayan dayısı Serdal Çavuş boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Acı olay öğle saatlerinde, Adana'nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen Ayaz Çavuş, dengesini kaybedip suya düştü.
YEĞENİNİ KURTARDI, KENDİSİ CAN VERDİ
Ayaz’ın suda çırpındığını gören dayısı Serdal Çavuş da kanala atladı. Çevredekilerin attığı can simidine tutunan Ayaz Çavuş, sudan çıktı. Serdal Çavuş ise bir süre suda sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaz ve Serdal Çavuş, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdal Çavuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Serdal Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Ayaz Çavuş’un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: DHA