Diyarbakır'da Sulama Kanalına Giren Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da sulama havuzuna giren 28 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da Sulama Kanalına Giren Genç Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren kişi boğuldu.

Kayayolu Mahallesi'nde 28 yaşındaki Rojhat Polat, sulama amaçlı kullanılan havuza girdi. Polat'ı havuzda hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce havuzdan çıkarılan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Tekirdağ'da Karaya Oturan Bahama Bayraklı Gemide İnceleme Tekirdağ'da Karaya Oturan Gemide İnceleme
Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz Ne Gerçek Rengi Ne Gerçek Tadını Veriyor! Kaynar Su ile Çay Demlemeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Saksı ve Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu Yaz Boyunca Susuz Kalsa da Çiçek Açıyor, Zararlılara Göz Açtırmıyor: Bahçelerin Yeni Gözdesi Oldu
Naci Görür'den Sivas'taki Depremin Ardından Kritik Uyarı: O Fay Hattını İşaret Etti Kayseri'den Mersin'e Kadar Tüm Bölge Tehlikede!
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
30 Yıllık Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın Sanayi Ustası Açıkladı: 2. El Araçta Kilometre Sınırı Belli Oldu! Bu KM’yi Geçtiyse Almayın
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı Milyonlara Nefes Aldıracak Karar: ÖTV'de Yıllardır Uygulanan O Şart Kaldırıldı