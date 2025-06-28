Dondurmayı Yalayarak mı Isırarak mı Yiyorsunuz? Yeme Şekliniz Kişiliğinizi Ele Veriyor

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Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma, sadece serinleten bir tatlı değil, aynı zamanda kişiliğiniz hakkında ipuçları da barındırıyor olabilir. Psikolog Jo Hemmings’e göre, dondurmayı nasıl yediğiniz karakterinizin önemli bir yansıması olabilir. Üstelik bu görüş, binlerce kişiyle yapılan bir araştırmaya da dayanıyor.

BİR DAVRANIŞ, BİR KİŞİLİK PROFİLİ

Dünyaca ünlü bir dondurma markasının İngiltere’de gerçekleştirdiği araştırmaya yaklaşık 2.000 kişi katıldı. Bu katılımcıların dondurmayı yemeyi tercih ettikleri yöntemler analiz edildi ve bu tercihlere göre çeşitli kişilik özellikleri ortaya kondu. Araştırmanın fitilini ise Hollywood yıldızı Jason Momoa ateşledi. Ünlü oyuncunun dondurma reklamında dondurmayı doğrudan ısırarak yemesi sosyal medyada gündem olmuş, ardından bu tüketim tarzının psikolojik yönü tartışılmaya başlanmıştı.

ISIRARAK YİYENLER: CESUR VE LİDER RUHLU

Araştırmanın sonuçları, dondurmayı ısırarak yemeyi tercih edenlerin büyük çoğunluğunun 'kendine güvenen', 'cesur' ve 'dürtüsel' kişilik yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Hatta bu gruptaki kişiler, risk almaktan çekinmeyen, liderlik vasfı güçlü bireyler olarak tanımlanıyor. Katılımcıların %31’i bu kişileri “dürtüsel”, %29’u “özgüvenli” ve %26’sı “korkusuz” olarak tanımladı.

YALAYARAK YİYENLER: RAHAT VE ROMANTİK

Dondurmasını yalayarak tüketenlerin ise daha sabırlı, anda kalmayı seven ve duygusal yönü güçlü kişiler olduğu gözlemlendi. Psikolog Hemmings’e göre bu kişiler daha metodik, rahat ve romantik yapılarıyla dikkat çekiyor.

HAFİF ISIRANLAR: TEMKİNLİ VE KONTROLCÜ

Dondurmayı tam ısırmadan, sadece dişleyerek yiyenler ise genellikle daha içe dönük, temkinli ve kontrollü bireyler olarak değerlendiriliyor. Bu grup aynı zamanda düşünceli ve nazik yönleriyle öne çıkıyor.

SÜRE DE ÖNEMLİ: HIZLI MI YAVAŞ MI YİYORSUNUZ?

Yalnızca yeme şekli değil, dondurmayı tüketme hızınız da kişilik hakkında fikir verebilir. Hızlı dondurma yiyenlerin genellikle sabırsız, enerjik ve hevesli kişiler oldukları belirtilirken, bu bireylerin dopamin arayışında oldukları ve yemek yemeyi bir rahatlama yöntemi olarak kullanabildikleri ifade ediliyor.

Öte yandan yavaş yiyenler ise deneyime odaklanan, sabırlı ve bilinçli bir yapıya sahip kişiler olarak tanımlanıyor. Bu kişiler, dondurmanın soğukluğu, tadı ve dokusu gibi detayları fark ederek yemeyi tercih ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi