Nesli tükenmekte olan vaşak Tunceli’de görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğa gezisi yapan köylüler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntüledi.

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Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kovuklu köyünde dağlık alanda Özgür Balcı ve Mesut Yıldız isimli vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre kaydedilen vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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