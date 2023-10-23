Mardin'de hasadı başladı, bir alan bir daha alıyor: Kilosu 80 TL!

Mardin'in Derik ilçesi Koçyiğit köyünde geleneksel yöntemle zeytin hasadına başlandı. İsmi 'halhali' olan zeytin çeşidini bir alan bir daha alırken, kilosu 80 TL'den alıcı buluyor.

Son Güncelleme:
><

Mardin'in Derik ilçesi Koçyiğit köyünde zeytin hasadı devam ediyor.

Üreticilerden Hacı Ali Ersu, "Toplamayı tarakla yapıyoruz. İşçiler sabah 07.00 gibi gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyorlar. Çadırlarımızı ağaçların altına seriyoruz. İşçiler tarakla söküyor ardından çadırın üstünden kasalara dolduruyoruz" dedi.

KİLOSU 80 TL

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Ersu, "Yüzde 60 oranında rekolte bekliyorum. Zeytinde hiçbir hasar yok, hepsi birbirinden güzel. Salamura şeklinde satacağız. Kilosunu 80 TL'den veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mardin'de hasadı başladı, bir alan bir daha alıyor: Kilosu 80 TL! - Resim : 1

"BİR ALAN BİR DAHA ALIYOR"

"Zeytin çeşidimizin adı halhali" diyen Ersu, "Hem çok kaliteli hem de çok lezzetlidir. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu.

ZEYTİN

Zeytin ağacı, uzun ömürlü bir ağaçtır ve 1000 yıldan fazla yaşayabilir.

Zeytin, besleyici bir meyvedir. E vitamini, A vitamini ve K vitamini açısından zengindir. Ayrıca, lif, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli besin maddeleri de içerir.

Zeytinin faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler,
- Bağırsak sağlığını destekler,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kanser riskini azaltır,
- Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltır.

Zeytin, çiğ olarak, salatalara eklenerek veya zeytinyağı ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca, zeytin ezmesi, zeytin sabunları ve zeytin yağlı sabunlar gibi ürünlerde kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mardin zeytin
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Türkiye'de ilk kez kez 3 yıl önce Eskişehir'de ekildi, pazar sorunu yok: 4 kat fazla fiyatla satılabiliyor! Pazar sorunu yok: 4 kat fazla fiyatla satılabiliyor!
Antalya'da son hasadı yapıldı, faydası saymakla bitmiyor ve vitamin zengini: Tarlada kilosu 60 TL! Vitamin zengini: Tarlada kilosu 60 TL!
Yozgat'ta ekti; 25 dönümden 200 ton ürün aldı, servete kondu: Tonu bin 855 TL! 25 dönümden 200 ton ürün aldı, servete kondu!
Dolandırıcıların yeni kozu, Sivas'ta 'Anadolu Aslanı' olarak biliniyor: Gerçek kangal köpeği nasıl anlaşılır? Dolandırıcıların yeni kozu, Sivas'ta 'Anadolu Aslanı' olarak biliniyor
Uzmanı zayıflamanın sırrını verdi, bu meyveyle bir ay içinde 8-10 kilo verebilirsiniz: Yüksek miktarda vitamin içeriyor! Bu meyveyle bir ay içinde 8-10 kilo verebilirsiniz!
İzmir'de hasadı başladı, kokusu ve aromasıyla ağızlarda enfes bir tat bırakıyor: Doğal vitamin deposu! Hasadı başladı, ağızlarda enfes bir tat bırakıyor
Bolu'da yoğun ilgi görüyor, içince rahatlatıyor: 50 gramı 20 TL! İçince rahatlatıyor: 50 gramı 20 TL!
Samsun'da hasadı başladı, kilosu 20 TL: Tam bir C vitamini deposu! Hasadı başladı: C vitamini deposu!
Elazığ'da yapılıyor, yoğun talep görüyor: Stresi azaltıyor! Elazığ'da yapılıyor, yoğun talep görüyor!
Nevşehir'de hasadı başladı, yemeklerin vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 7 TL! Yemeklerin vazgeçilmezi: Tarlada kilosu 7 TL!
Yozgat'ta kendiliğinden yetişiyor, 'kara elmas' olarak adlandırılıyor: Kilosu 3 bin Euro! 'Kara elmas' olarak adlandırılıyor: Kilosu 3 bin Euro!
Dünyanın en pahalı baharatı; faydası saymakla bitmiyor ve mutluluk iksiri olarak adlandırılıyor: Kilosu 250 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı: Kilosu 250 bin TL!
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti MasterChef'te elenen isim belli oldu
Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi' Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi'
Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum