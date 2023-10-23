Mardin'de hasadı başladı, bir alan bir daha alıyor: Kilosu 80 TL!

Mardin'in Derik ilçesi Koçyiğit köyünde zeytin hasadı devam ediyor.

Üreticilerden Hacı Ali Ersu, "Toplamayı tarakla yapıyoruz. İşçiler sabah 07.00 gibi gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyorlar. Çadırlarımızı ağaçların altına seriyoruz. İşçiler tarakla söküyor ardından çadırın üstünden kasalara dolduruyoruz" dedi.

KİLOSU 80 TL

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Ersu, "Yüzde 60 oranında rekolte bekliyorum. Zeytinde hiçbir hasar yok, hepsi birbirinden güzel. Salamura şeklinde satacağız. Kilosunu 80 TL'den veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR ALAN BİR DAHA ALIYOR"

"Zeytin çeşidimizin adı halhali" diyen Ersu, "Hem çok kaliteli hem de çok lezzetlidir. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu.

ZEYTİN

Zeytin ağacı, uzun ömürlü bir ağaçtır ve 1000 yıldan fazla yaşayabilir.

Zeytin, besleyici bir meyvedir. E vitamini, A vitamini ve K vitamini açısından zengindir. Ayrıca, lif, potasyum, kalsiyum ve demir gibi önemli besin maddeleri de içerir.

Zeytinin faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler,

- Bağırsak sağlığını destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kanser riskini azaltır,

- Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltır.

Zeytin, çiğ olarak, salatalara eklenerek veya zeytinyağı ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca, zeytin ezmesi, zeytin sabunları ve zeytin yağlı sabunlar gibi ürünlerde kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem