İstanbul’un 24 İlçesinde Saatlerce Elektrik Kesintisi Uygulanacak! Net Tarih Verildi, Hazırlığınızı Yapın

BEDAŞ’ın yayımladığı programa göre elektrik kesintileri sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak başlayacak. Bazı mahallelerde kesinti saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar devam edecek. Yetkililer, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı önceden tedbir almalarının önemine dikkat çekiyor.

KESİNTİ UYGULANACAK İLÇELERİN LİSTESİ

Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde açıklandı:

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Şişli

Zeytinburnu

Arnavutköy

DETAYLAR BEDAŞ SİTESİNDE YAYINLANDI

Her ilçedeki kesinti saatleri ve etkilenecek mahalle ve sokakların tam listesine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek adına planlamalarını buna göre yapmaları öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi