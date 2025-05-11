Araç Camlarındaki O Noktaların Sırrı Ortaya Çıktı: Gözden Kaçıyor Ama Hayati Öneme Sahip

Son dönemde araç camlarındaki siyah noktalara ilişkin olarak, “Bu siyah noktalar ne işe yarıyor?” sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bu siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte detaylar...

BU NOKTALARA 'FRİT' DENİYOR

Aracın ön camının kenarlarına dizilmiş olan bu siyah noktacıklara teknik olarak frit adı veriliyor. Frit, cam üretimi sırasında kenar bölgeye yerleştirilen siyah seramik bazlı emaye kaplamalardan oluşuyor. Ana görevi ise oldukça kritik: Camın sabitlenmesi için kullanılan yapıştırıcı tabakayı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak.

Eğer bu siyah bölge olmasaydı, UV ışınları doğrudan yapıştırıcıya ulaşarak zamanla kurumasına ve etkisini kaybetmesine yol açabilirdi. Bu da ön camın gevşemesine ve güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden olurdu.

ESTETİK VE TEKNİK DETAY BİR ARADA

Frit halkası sadece işlevsel değil, aynı zamanda görsel olarak da aracın estetiğine katkı sağlıyor. Uzmanlara göre, cam ile frit arasındaki geçişte kullanılan nokta veya benekli matris desen, sıcaklık farklarını yumuşatarak camın ısı geriliminden çatlamasını önlüyor. Eğer geçiş aniden ve keskin olsaydı, camda genleşme sorunları yaşanabilirdi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, siyah rengin güneş ışığını emerek yapıştırıcıyı bozulmaktan koruduğunu, bu özelliğin olası bir kazada camın sağlam kalması açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.



KÜÇÜK DETAY, BÜYÜK ETKİ

Araç camlarının kenarlarında genellikle göz ardı edilen bu küçük siyah noktalar; hem teknik açıdan camın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor hem de sürücü ve yolcu güvenliğini koruyor. Sadece bir tasarım unsuru değil, araç mühendisliğinin ince düşünülmüş bir parçası olan bu detay, aslında büyük bir iş görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi