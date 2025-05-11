Yurt Dışı Uçuşunda Yeni Dönem: O Ülke Yeni Kararını Duyurdu! Bu Kişilerin Vizeleri Yanacak
İngiltere, üniversite diploması gerektirmeyen işlerde çalışmak isteyen yabancı çalışanlar için yeni ve daha sıkı bir vize politikası uygulamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bundan böyle lisans düzeyinin altındaki meslekler için verilen vizelerde süre sınırı uygulanacak. Bu adım, ülkede artan göçmen karşıtı söylemler ve sağcı partilerin baskıları doğrultusunda atıldı. İngiliz hükümeti, göç politikasında daha katı düzenlemelere gitme konusunda kararlı görünüyor. Yeni uygulamalarla birlikte Birleşik Krallık'ta iş bulmak, önceki yıllara kıyasla çok daha çetin bir sürece dönüşecek.
DÜŞÜK EĞİTİM SEVİYESİNDEKİ İŞÇİLER DAHA ÇOK KISITLANACAK
Yeni düzenleme kapsamında yalnızca İngiltere’nin resmi ulusal yeterlilik standardına göre “seviye altı” ve üzeri nitelikteki mesleklere başvuranlar standart nitelikli vize hakkı elde edebilecek. Mevcut durumda bu sınır seviye üç yani A-level (üniversite öncesi) düzeyinde.
Yani, yalnızca üniversite eğitimi almış ve bu alanda bir pozisyonda çalışacak olan yabancılar çalışma ve oturma iznine başvurabilecek. Öte yandan, lise mezuniyetiyle yapılan mesleklerde çalışmak isteyen yabancı işçilere verilen vizeler, artık belirli sürelerle sınırlandırılacak. Bu tip vizeler yalnızca iş gücü açığının ciddi boyutlara ulaştığı sektörlerle sınırlı olacak. Üstelik bu alanlarda faaliyet gösteren işverenlerin, yabancı çalışan talep etmeden önce, yerli iş gücüne yönelik eğitim ve istihdam projeleri geliştirdiklerini belgelemeleri gerekecek.
İNGİLTERE ARTIK HAYAL OLUYOR
İçişleri Bakanı Yvette Cooper, söz konusu düzenlemeleri “göç yönetimini yeniden yapılandırma ve ülke içindeki nitelikli iş gücünü artırma” amacıyla atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Cooper, pazartesi günü hükümetin göçü sınırlamaya yönelik yeni yasa tekliflerini içeren resmi bir belgeyi de kamuoyuyla paylaşacak.
Son dönemde nitelikli göçmen vizesiyle ülkeye gelen yabancıların sayısı zaten azalmış durumdaydı. Ancak yeni engeller, özellikle yaşlı ve hasta bakım hizmetleri ile turizm-konaklama sektörlerinde iş gücü bulma konusunda ciddi sorunlara yol açabilir. İngiltere’de çalışmak isteyenler içinse şartlar artık daha da zorlayıcı hale geliyor.