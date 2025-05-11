Yurt Dışı Uçuşunda Yeni Dönem: O Ülke Yeni Kararını Duyurdu! Bu Kişilerin Vizeleri Yanacak

Yani, yalnızca üniversite eğitimi almış ve bu alanda bir pozisyonda çalışacak olan yabancılar çalışma ve oturma iznine başvurabilecek. Öte yandan, lise mezuniyetiyle yapılan mesleklerde çalışmak isteyen yabancı işçilere verilen vizeler, artık belirli sürelerle sınırlandırılacak. Bu tip vizeler yalnızca iş gücü açığının ciddi boyutlara ulaştığı sektörlerle sınırlı olacak. Üstelik bu alanlarda faaliyet gösteren işverenlerin, yabancı çalışan talep etmeden önce, yerli iş gücüne yönelik eğitim ve istihdam projeleri geliştirdiklerini belgelemeleri gerekecek.

İNGİLTERE ARTIK HAYAL OLUYOR

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, söz konusu düzenlemeleri “göç yönetimini yeniden yapılandırma ve ülke içindeki nitelikli iş gücünü artırma” amacıyla atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Cooper, pazartesi günü hükümetin göçü sınırlamaya yönelik yeni yasa tekliflerini içeren resmi bir belgeyi de kamuoyuyla paylaşacak.