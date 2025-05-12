Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek Rekor Kırdı

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bu sezon sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, transferi halinde Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeline imza atabilir. Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek Rekor Kırdı

Son yıllarda Fenerbahçe’den Kim Min-Jae ve Eljif Elmas gibi isimleri kadrosuna katan İtalya temsilcisi Napoli, Yusuf Akçiçek’i transfer listesine aldı.

İtalyan ekibinin yanı sıra Fransa’dan Marsilya kulübü de Yusuf Akçiçek için devrede. Marsilya yönetimi, Fenerbahçe’ye yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif sundu. Sarı lacivertli kulüp ise teklifin artırılmasını talep ediyor.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek Rekor Kırdı - Resim : 1

SÜPER LİG’DE BONSUERVİS REKORUNU KIRABİLİR

Fenerbahçe cephesi, Yusuf Akçiçek’in transfer bedelinin 30 milyon euro seviyesine çıkmasını hedefliyor. Bu rakam gerçekleşirse, Yusuf Akçiçek; 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla transfer olan Sacha Boey ve aynı bedelle ayrılan Ferdi Kadıoğlu’nu geride bırakarak Süper Lig tarihine geçebilir. Henüz 19 yaşında A Milli Takım formasını da giyen Yusuf Akçiçek’in kısa süre içinde Avrupa’ya transfer olması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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