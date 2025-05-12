Galatasaray'da Şok Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli pasörü Muzaffer Yönet, kulübe veda etti. İkinci olarak tamamladığı sezon sonunda birçok ismin ayrılığını açıklayan sarı-kırmızılı takım, 28 yaşındaki milli oyuncunun ayrılığını da duyurdu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Galatasaray'da Şok Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi

Efeler Ligi'nde bu sezon finale kadar yükselip Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'na mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına gaz verdi. Oyuncular net olarak açıklanmasa da birçok yeni ismin sarı-kırmızılı kulübe katılacağı söylenirken, kulüpte bazı ayrılıklar da yaşanmaya başladı.

Ivan Zaytsev ve Selim Kalaycı gibi tecrübeli voleybolcuların takıma veda ettiği bu sezon sonunda Galatasaray, 28 yaşındaki pasör Muzaffer Yönet ile de yolların ayrıldığını duyurdu. İlk olarak 2018 yılında kulübe transfer olan, ardından yaşanan ayrılıkla takıma veda edip 2023 sezonunda yuvaya geri dönen Muzaffer Yönet, bir kez daha sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Galatasaray'da Şok Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi - Resim : 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, 1.97 cm boyundaki milli voleybolcunun ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda 5 yıl forma giyen Muzaffer Yönet’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Şok Ayrılık! Resmi Açıklama Geldi - Resim : 2

GÖZLER YENİ SEZON TRANSFERLERİNDE

Galatasaray'ın yeni transfer çalışmaları da taraftarının merak konusu. 2024-2025 sezonunda iki olimpiyat madalyalı Fransız pasör çaprazı Jean Patry, dünyaca ünlü İtalyan smaçör Ivan Zaytsev ve takımın kaptanı seçilen tecrübeli pasör Arslan Ekşi'yi transfer eden kulüp, önümüzdeki sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Erkek Voleybol Takımı'nın menajeri Mehmetcan Şamlı, gelecek sezon için birçok mevkide takıma önemli eklemeler yapılacağını ifade etti.

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