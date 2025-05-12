Buraya Kadarmış... Galatasaray'da 9 Yıllık Devir Sona Erdi

9 yıldır Galatasaray formasını terleten Selim Kalaycı ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında,

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Buraya Kadarmış... Galatasaray'da 9 Yıllık Devir Sona Erdi

Efeler Ligi ekini Galatasaray HDI Sigorta, ayrılığı resmen duyurdu. 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten pasör çapraz Selim Kalaycı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Genç ve A Takım formamızla 9 yıldır mücadele eden Selim Kalaycı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" diye yazıldı.

Buraya Kadarmış... Galatasaray'da 9 Yıllık Devir Sona Erdi - Resim : 1

Selim Kalaycı da Galatasaray’a veda ederken bir mesaj yayımlamış ve duygusal ifadeler kullanmıştı. Kalaycı, 2016 yılında kapısından adım attığım, genç takım ve A takımda formasını gurur ve onurla taşıdığım şanlı Galatasaray'a veda etme zamanı geldi.

Birlikte büyüdüğüm; sevinci, hüznü, gururu ve daha birçok duyguyu paylaştığım bu güzel yolculuğun şimdilik sonuna geldim.

Bu büyük camianın içinde büyümek ve bir parçası olmak her zaman benim için gurur verici oldu.

9 yıl boyunca desteğini her zaman yanımda hissettiğim büyük Galatasaray taraftarına, başkanlarıma, yöneticilerime, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim.

Sevgilerimle” demişti.

Üzdün Bizi İlkin AydınÜzdün Bizi İlkin AydınSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Süper Lig
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