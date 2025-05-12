Buraya Kadarmış... Galatasaray'da 9 Yıllık Devir Sona Erdi

Efeler Ligi ekini Galatasaray HDI Sigorta, ayrılığı resmen duyurdu. 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten pasör çapraz Selim Kalaycı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Genç ve A Takım formamızla 9 yıldır mücadele eden Selim Kalaycı’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" diye yazıldı.

Selim Kalaycı da Galatasaray’a veda ederken bir mesaj yayımlamış ve duygusal ifadeler kullanmıştı. Kalaycı, 2016 yılında kapısından adım attığım, genç takım ve A takımda formasını gurur ve onurla taşıdığım şanlı Galatasaray'a veda etme zamanı geldi.

Birlikte büyüdüğüm; sevinci, hüznü, gururu ve daha birçok duyguyu paylaştığım bu güzel yolculuğun şimdilik sonuna geldim.

Bu büyük camianın içinde büyümek ve bir parçası olmak her zaman benim için gurur verici oldu.

9 yıl boyunca desteğini her zaman yanımda hissettiğim büyük Galatasaray taraftarına, başkanlarıma, yöneticilerime, hocalarıma ve takım arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim.

Sevgilerimle” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi