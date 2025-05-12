Galatasaray Taraftarı Osimhen İçin Haykırdı! 'Gitme Kal Bizimle'

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in damga vurduğu sezonun ardından sarı-kırmızılı taraftar oyuncunun bonservisinin alınmasını istiyor. Galatasaray'ın bu konuda çalışma yürüttüğü belirtilirken, taraftar bu kez de sosyal medyadan oyuncuya seslendi. Osimhen'in kulüpte kalması için başlatılan etikette paylaşım sayısı 500 bini aştı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Galatasaray Taraftarı Osimhen İçin Haykırdı! 'Gitme Kal Bizimle'

Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine sadece 3 hafta kalırken, şu anda lider Galatasaray yalnızca bir puan alması durumunda kupayı alacağı için şampiyonluğa en yakın taraf... Galatasaray'ın bu yolda en etkili silahlarından biri de şüphesiz Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen oldu. Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki santrafor, 2024-2025 sezonunda sarı-kırmızılı kulübe 33 gol ve 8 asist ile katkıda bulundu.

Dünyadaki sayılı santraforlar arasında gösterilen Victor Osimhen, hem yeşil sahalardaki başarılı performansıyla hem de karakteriyle Galatasaray taraftarının gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendi kariyerinin en iyi dönemi, taraftarının da en iyi taraftar olduğunu söyleyen yıldız golcünün gelecek sezonda nerede olacağı ise sarı-kırmızılıların en büyük merak konusu.

Galatasaray Taraftarı Osimhen İçin Haykırdı! 'Gitme Kal Bizimle' - Resim : 1

TARAFTARDAN 'GİTME ÇAĞRISI'

Juventus başta olmak üzere birçok Avrupalı kulüp ve Suudi Arabistan ligindeki devlerin kendisine teklifler sunduğu Osimhen için iddialara göre Galatasaray da hamle yaptı. Napoli ile anlaşmaya çok yakın olduğu söylenen sarı-kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşabilmesi için bonservis toparlamanın yanında daha önceli olan faktör ise Nijeryalı yıldızın kararı... Yoluna Galatasaray ile devam edip etmeme ihtimalinin ne olduğu bilinmese de sarı-kırmızılı taraftarın onu bırakmaya pek niyeti yok gibi.

Galatasaray Taraftarı Osimhen İçin Haykırdı! 'Gitme Kal Bizimle' - Resim : 2

Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını isteyen taraftar, dün gece saatlerinde sosyal medya platformu X'te bir tag başlatarak yıldız golcüyü ikna etmek için harekete geçti. "StayWithUsOsimhen" (Bizimle kal Osimhen) başlıklı kampanya ile ünlü futbolcuya olan sevgilerini anlatan ve sezon boyunca çekilen fotoğraflarını paylaşan sarı-kırmızılı taraftar, gece boyu paylaşımlarına devam etti.

Sabah saatleri itibarıyla ilgili tag ile yapılan paylaşım sayısı 500 bini geçerken, Osimhen'in bu kampanyaya nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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