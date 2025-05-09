Osimhen'den Bomba İtiraf! 'Transferi Her Şeye Rağmen Tamamladık'

Galatasaray'ın lige damga vuran yıldız santraforu Victor Osimhen, sezon başında sarı-kırmızılı kulübe kiralık transferiyle ilgili ilk kez konuştu. Osimhen, daha önce gelmeyi dilediğini söylediği Galatasaray için "Transferim gerçekleşirken belli şartlar vardı ve tüm bunlara rağmen transferimi gerçekleştirdik" dedi.

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Osimhen'den Bomba İtiraf! 'Transferi Her Şeye Rağmen Tamamladık'

Süper Lig'de geçtiğimiz iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa en yakım takım olan Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi Victor Osimhen, geldiği günden itibaren taraftarın gözbebeği oldu. İtalyan ekip Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nijeryalı yıldız futbolcu, önümüzdeki sezon nerede olacağına dair soru işaretleriyle gündemden düşmüyor. Dünyanın en iyi 5 santraforundan biri olarak gösterilen 26 yaşındaki golcü, sezon başında Galatasaray'a nasıl kiralık olarak transfer olduğuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Osimhen'den Bomba İtiraf! 'Transferi Her Şeye Rağmen Tamamladık' - Resim : 1

'HİÇ BU KADAR SEVGİ GÖRMEDİM'

Galatasaray Tv'ye röportaj veren Osimhen, kiralık olarak forma giymesine rağmen geldiği günden beri Galatasaray ile arasında karşılıklı güçlü bir bağ ve aidiyet duygusu olduğunu söyledi. İstanbul'da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte hayatının en güzel dönemini yaşadığını anlatan futbolcu, hem taraftarın hem de kulübün kendisine çok saygılı ve şefkatli bir şekilde davrandığını, başka hiçbir yerde bu kadar sevgi görmediğini anlattı.

'GALATASARAY BANA FIRSAT VERDİ'

Yaşadıklarının çok değerli olduğunu ifade eden yıldız golcü, "Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın bana karşı şefkatli davranması, dışarıdaki birçok kişiye açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi ve tartışanlar olmasına rağmen sahip olduğum yeteneği de gösterme fırsatını vermesi çok önemliydi" diye konuştu.

Osimhen'den Bomba İtiraf! 'Transferi Her Şeye Rağmen Tamamladık' - Resim : 2

'BU KADAR KARMAŞAYA GEREK YOKTU'

Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağını söyleyen Victor Osimhen, "Geçen yaz Galatasaray'a transfer ihtimali olan Victor'la konuşma imkanın olsa ona ne söylerdin?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen haziran başı gibi gelseydi hiç düşünmeden 'evet' derdim. Transferim gerçekleşirken belli şartlar vardı ve tüm bunlara rağmen transferimi gerçekleştirdik. Bu yüzden kendime, Galatasaray'ın haziranda gelmesi durumunda bunu kabul etmemi önerirdim. Böylece tüm bu gereksiz stresten kurtulmuş olurdum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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