Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer Yönetimden Haaland'ı İstedi

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kendisine gelen "Adalı, ‘Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz.’ dedi. Kimi istersiniz?" sorusuna Haaland yanıtını verdi. Solskjaer'in yanıtı gülümsetti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer Yönetimden Haaland'ı İstedi

Süper Lig’de Beşiktaş kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-1’lik skorla geçti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Solskjaer’in Haaland açıklaması gündem oldu.

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam maça ilişkin, "Garip bir maç oldu. Sakatlıklar yüzünden maçın başında oyun çok fazla durdu. Bu yüzden oyun akışını tam sağlayamadık. Oyuncularımızın gösterdiği tutum ve niyet, savaşma arzusu, sürekli koşmaları iyiydi. İlk yarı biterken rakibimizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra ikinci yarıda gerginlik yaşadık. Ersin'in o süreçte harika bir kurtarışı vardı. Immobile golü atınca maç bizim için rahatladı. Genel olarak iyi bir maç çıkardık” dedi.

GÜLDÜREN HAALAND YANITI

Kendisine gelen, "Serdal Adalı, tartışmasız bir ismin transfer edileceğini söyledi ve ‘Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz.’ dedi. Kimi istersiniz?" sorusuna da esprili bir yanıt veren Solskjaer, "Erling Haaland'ı istiyorum” dedi.

Gelecek sezonun kadro planlamasına ilişkin konuşan Norveçli hoca, "Bizim çok seçeneğimiz var. Immobile çok profesyonel bir oyuncu, bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha fazla taşırsak Immobile de daha fazla gol atacaktır. Önümüzde 3 maç var, bu 3 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Immobile savaşan bir oyuncu. Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren bir lider. Genel olarak birçok seçeneğe bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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