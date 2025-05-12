Fenerbahçe'den Zehir Zemberek Açıklama: Varlığımıza Kast Edenlerle Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz

Fenerbahçe 12 Mayıs 2012’de, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2011’in yansıması olan 12 Mayıs’ı unutmayacak; varlığımıza kast edenlerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Fenerbahçe'den Zehir Zemberek Açıklama: Varlığımıza Kast Edenlerle Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz

Fenerbahçe, 12 Mayıs 2012’de, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında FETÖ’cü polislerin yaşattığı polis şiddetinin yıl dönümünde çarpıcı bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Unutmayacak, Unutturmayacak, Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz” başlığını kullanıldı.

Söz konusu saldırının üzerinden 13 yıl geçtiğinin belirtildiği açıklamada, o gün yaşananlar 3 Temmuz 2011’deki Fenerbahçe’yi ele geçirme planlarının yansıması olarak nitelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ’cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti.

Tarihi boyunca yaşadığı haksızlıklara karşı duruşundan taviz vermeyen, gerçeklerden aldığı güçle geri adım atmayan, kenetlenmiş camiasıyla mücadelesinden vazgeçmeyen Fenerbahçemiz, yine haklı çıkmış, kendine ve camiasına yaşatılanları gün yüzüne çıkarmıştır. O günlerde medyaları, algıları, iftiraları ve resmi makamlara sızmış planlı rol sahipleriyle Fenerbahçe’nin varlığına kast etmeye çalışanlar, bir camianın topyekün mücadelesiyle yok olmaya mahkum olmuştur. 3 Temmuz 2011’in yansıması olan 12 Mayıs’ı unutmayacak; varlığımıza kast edenlerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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