Osimhen'den Dikkat Çeken 'Galatasaray' Paylaşımı! 'Henüz Hiçbir Şey Bitmedi'

Galatasaray Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmesinin ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaşırken, yıldız golcü Victor Osimhen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Osimhen, takımıyla gurur duyduğunu belirterek "Dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti. Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odağımız çarşamba günkü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Osimhen'den Dikkat Çeken 'Galatasaray' Paylaşımı! 'Henüz Hiçbir Şey Bitmedi'

Süper Lig'de şampiyonun kesinleşmesine 3 hafta kalırken, lider Galatasaray şu anda hedefe en yakın takım olarak öne çıkıyor. Dün akşam 19.00'da deplasmanda oynana maçta Trabzonspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa daha da yaklaştı. Önündeki 3 maçta yalnızca 1 puan alsa dahi Galatasaray, 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak.

Sezonun en gözde ismi olan Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen, bu galibiyetin en önemli etkenlerinden biri olarak görülüyor. Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon tam 33 gol kaydederek hem kendi kariyer rekorunu kırdı, hem de sarı kırmızılıların efsanevi golcüsü Mario Jardel'in tek sezonda 34 gol kaydettiği rekorunu da kırmaya yaklaştı.

OSIMHEN KALACAK MI?

Önümüzdeki sezon nerede top koşturacağı henüz bilinmeyen Osimhen, her fırsatta çatısı altında çok mutlu olduğunu dile getirdiği Galatasaray'la anlaşma sağlayıp sağlamayacağına dair net bir açıklama yapmazken, sarı-kırmızılı kulübün transfer için masada olduğu biliniyor. Ayrıca Serie A ekiplerinden Juventus'un da oyuncuya ilgisinin olduğu belirtiliyor.

Osimhen'den Dikkat Çeken 'Galatasaray' Paylaşımı! 'Henüz Hiçbir Şey Bitmedi' - Resim : 1

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Gelecek sezondaki kariyer yolculuğu merak konusu olan yıldız golcü, dünkü maçta gol kaydedemese de galibiyetten duyduğu sevinci hem sahada gösterdi, hem de karşılaşma sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarla paylaştı. Osimhen, paylaşımında şampiyonluğa yaklaşmalarından duyduğu mutluluğu anlattı.

'SEZONU GALATASARAY GİBİ BİTİRELİM'

Osimhen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bir başka büyük adım. Takımla gurur duyuyorum. Galatasaray taraftarının enerjisi bizi besliyor. Her pasta, her mücadelede ve her golde tutkunuzu hissediyoruz. Lig şampiyonluğuna çok yaklaştık. Artık dans ayakkabılarınızı hazırlama vakti. Ama henüz bitmedi. Şimdi tüm odağımız çarşamba günkü Türkiye Kupası finalinde. Bu sezonu Galatasaray gibi bitirelim. Gururla, tutkuyla ve kupayla" ifadelerini kullandı.

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