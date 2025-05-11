Hakan Çalhanoğlu'ndan 5 Milyonluk Dev Zarar

İlk maçın 3-3 sona erdiği eşleşmede, İtalyan temsilcisi toplam skorda üstünlük sağlayarak finalist oldu. Inter’in önemli isimlerinden ve A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 45+1. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını 2-0 öne geçirdi.

PENALTI ŞUTU KAMERA EKİPMANINI PARÇALADI

Hakan Çalhanoğlu’nun yerden sol köşeye sert vuruşla ağlara gönderdiği top, kale arkasında bulunan yer kamerasına isabet etti. Bu vuruş sonucu profesyonel ekipmanda ciddi bir hasar oluştu. Görüntülerde kamera operatörünün müdahalede geç kaldığı ve ekipmanın ağır darbe aldığı anlar kayda geçti.

ZARARIN MALİYETİ 5 MİLYON TL'YE KADAR ULAŞABİLİR

Şampiyonlar Ligi’nde kullanılan kale arkası kameralarının maliyetinin 2 ila 5 milyon TL arasında değiştiği biliniyor. Hakan Çalhanoğlu’nun şutunun neden olduğu bu sıra dışı hasar, karşılaşmanın öne çıkan detaylarından biri haline geldi. Inter, elde ettiği galibiyetle finale yükselirken, Hakan Çalhanoğlu'nun gösterdiği performans da galibiyette belirleyici rol oynadı.

Kaynak: Haber Merkezi