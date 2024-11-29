FIFA En İyiler Ödülleri'nin Finalistleri Belli Oldu! Hakan Çalhanoğlu da Aday...

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.

Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Yılın en iyileri adayları şu şekilde:

En iyi erkek futbolcu adayları:

Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid

Erling Haaland (Norveç), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid

Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (İspanya), Barcelona

Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami

Rodri (İspanya), Manchester City

Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)

Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid

En iyi kadın futbolcu adayları:

Aitana Bonmati (İspanya), Barcelona

Barbra Banda (Zambiya), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norveç), Barcelona

Keira Walsh (İngiltere), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City

Lauren Hemp (İngiltere), Manchester City

Lindsey Horan (ABD), Olimpik Lyon

Lucy Bronze (İngiltere), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (ABD), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (İspanya), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (ABD), San Diego Wave

Ona Batlle (İspanya), Barcelona

Salma Paralluelo (İspanya), Barcelona

Sophia Smith (ABD), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malavi), Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon

Trinity Rodman (ABD), Washington Spirit

En iyi erkek kaleci adayları:

Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid

David Raya (İspanya), Arsenal

Ederson (Brezilya), Manchester City

Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (Fransa), Milan

Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao

En iyi kadın kaleci adayları:

Alyssa Naeher (ABD), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Almanya), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japonya), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (İspanya), Barcelona

Mary Earps (İngiltere), Manchester United/Paris Saint-Germain

En iyi erkek teknik direktör adayları:

Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid

Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı

Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı

Pep Guardiola (İspanya), Manchester City

Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen

En iyi kadın teknik direktör adayları:

Arthur Elias (Brezilya), Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı

Elena Sadiku (İsveç), Celtic

Emma Hayes (İngiltere), Chelsea/ABD

Futoshi Ikeda (Japonya), Japonya Kadın Milli Futbol Takımı

Gareth Taylor (İngiltere), Manchester City

Jonatan Giraldez (İspanya), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Fransa), Paris FC

Sonia Bompastor (Fransa), Olimpik Lyon/Chelsea

FIFA Puskas Ödülü adayları:

Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024

Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024

Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024

Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024

Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024

Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023

Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023

Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024

Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024

Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023

Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024

Kaynak: AA