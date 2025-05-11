Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Sona Erdi: İşte Kazananlar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Güllük Körfezi'nde gerçekleştirdiği Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 24 spor kulübünün 27 takım mücadele etti.

Toplam 108 sporcu, botlarla yarışma bölgesine açılarak 5 saat boyunca tek nefes dalışlarla en yüksek puanı getiren balıkları yakalamaya çalıştı. Altınkum Plajı'ndaki Didim Belediyesi park alanında yapılan tartı işlemleri sonrasında takımlar sıralaması belli oldu.

Kadınlarda Gelişim Üniversitesi Spor Kulübü, erkeklerde Ada Sualtı Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

Kaynak: AA