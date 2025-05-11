Antalyaspor, Kayserispor'a Konuk Olacak

Süper Lig'in 35'inci haftasında Antalyaspor ile Kayserispor yarın karşı karşıya gelecek.

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Antalyaspor, Kayserispor'a Konuk Olacak

Süper Lig’in 35’inci haftasında Antalyaspor, Bellona Kayserispor’a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

Kaynak: AA

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