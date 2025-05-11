Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya Olay Gönderme: Kime Sorarsanız Sorun...'

Trendyol Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray konuk olduğu Trabzonspor’u 2-0’lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun “Ligin sonucu başlamadan belliydi” açıklamalarına da yanıt verdi.

Açıklamalarında gelecek hafta şampiyonluklarını garantileyeceklerini vurgulayan Buruk, “Önümüzdeki hafta bir puan bize yetecek. Tabii ki kazanmak için oynayacağız; ama bir puan bile bizi şampiyon yapacak. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda, kendi seyircimizle birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. O yüzden özellikle yine bugün oyuncularımızın performansları, özellikle ikinci yarı performansı önemliydi. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

'ÇOK NET ÜSTÜNLÜK KURDUK'

Mourinho’nun “Ligin sonucu başlamadan belliydi” sözlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Buruk, ‘genel olarak bu konuya girmek istemediğini’ söylese de şunları kaydetti:

“Biz de zorlu dönemler geçirdik. Bizim de zaman zaman iyi oynamadığımız dönemler oldu ama özellikle rakibimize karşı hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda rakibimize karşı çok rahat maçlar kazandık. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli."

Kaynak: Haber Merkezi