1. Lig'de Küme Düşen Son Takım Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, istediği sonucu alsa da kaderini değiştiremedi. Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenmesiyle sarı-lacivertliler, 2. Lig'e düşen son takım oldu.

Son Güncelleme:
1. Lig'de Küme Düşen Son Takım Belli Oldu

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Ankaragücü, ilk yarının uzatma dakikalarında Dalcio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 79. dakikasında ise Miraç Şimşek'in golüyle skoru 2-0'a getiren başkent temsilcisi, sahadan galip ayrıldı ancak bu sonuç, ligde kalmaya yetmedi.

1. Lig'de Küme Düşen Son Takım Belli Oldu - Resim : 1

Ankaragücü'nün kaderini belirleyen sonuç ise İstanbul'dan geldi. Kümede kalma yarışındaki rakibi Manisa FK, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.

Bu gelişmeyle birlikte Ankaragücü, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha 2. Lig'e gerilemenin üzüntüsünü yaşadı.

Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü DüştüZafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü DüştüSpor

Trabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli OlduTrabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli OlduSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Ankaragücü Futbol Süper Lig
Son Güncelleme:
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü Zafer ve Hüzün Aynı Şehirde: Gençlerbirliği Uçtu, Ankaragücü Düştü
Trabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu Trabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor