1. Lig'de Küme Düşen Son Takım Belli Oldu
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Amedspor'u 2-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, istediği sonucu alsa da kaderini değiştiremedi. Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenmesiyle sarı-lacivertliler, 2. Lig'e düşen son takım oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Ankaragücü, ilk yarının uzatma dakikalarında Dalcio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 79. dakikasında ise Miraç Şimşek'in golüyle skoru 2-0'a getiren başkent temsilcisi, sahadan galip ayrıldı ancak bu sonuç, ligde kalmaya yetmedi.
Ankaragücü'nün kaderini belirleyen sonuç ise İstanbul'dan geldi. Kümede kalma yarışındaki rakibi Manisa FK, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.
Bu gelişmeyle birlikte Ankaragücü, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha 2. Lig'e gerilemenin üzüntüsünü yaşadı.
Kaynak: DHA
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