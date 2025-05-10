1. Lig'de Küme Düşen Son Takım Belli Oldu

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan Ankaragücü, ilk yarının uzatma dakikalarında Dalcio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 79. dakikasında ise Miraç Şimşek'in golüyle skoru 2-0'a getiren başkent temsilcisi, sahadan galip ayrıldı ancak bu sonuç, ligde kalmaya yetmedi.

Ankaragücü'nün kaderini belirleyen sonuç ise İstanbul'dan geldi. Kümede kalma yarışındaki rakibi Manisa FK, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 41'e yükseltti ve ligde kalmayı başardı.

Bu gelişmeyle birlikte Ankaragücü, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha 2. Lig'e gerilemenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: DHA