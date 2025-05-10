Trabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek karşılaşmalardan biri bu akşam Trabzon'da sahne alacak. Ligin bitimine üç hafta kala avantajını korumak isteyen Galatasaray, güçlü rakibi Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı 8'e çıkararak son düzlüğe büyük bir avantajla girecek.

Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte o futbolcular:

Trabzonspor: Uğurcan – Pedro, Okay, Batagov, Arif – Mendy, Lundstram – Visca, Cham, Mustafa – Enis

Galatasaray: Muslera – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Lemina – Yunus, Sara, Barış Alper – Osimhen

Kaynak: Haber Merkezi