Trabzonspor-Galatasaray Maçının 11'leri Belli Oldu
Tüm gözler, bu akşam Trabzon'da yaşanacak futbol şölenine çevrilmiş durumda. Trabzonspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek karşılaşmalardan biri bu akşam Trabzon'da sahne alacak. Ligin bitimine üç hafta kala avantajını korumak isteyen Galatasaray, güçlü rakibi Trabzonspor'a konuk olacak.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı 8'e çıkararak son düzlüğe büyük bir avantajla girecek.
Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte o futbolcular:
Trabzonspor: Uğurcan – Pedro, Okay, Batagov, Arif – Mendy, Lundstram – Visca, Cham, Mustafa – Enis
Galatasaray: Muslera – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, Lemina – Yunus, Sara, Barış Alper – Osimhen
Kaynak: Haber Merkezi