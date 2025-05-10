Ağrı’da Voleybol Şöleni: Ağrı Adalet Şampiyon Oldu

Ağrı’da düzenlenen ve kentin en büyük voleybol organizasyonu olan dev turnuva, 10 Mayıs 2025 tarihinde oynanan final maçıyla sona erdi. 50 takım ve 500 sporcuyu bir araya getiren turnuvada, Ağrı Adalet takımı, nefes kesen finalde Eleşkirt Gençlerbirliği’ni mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Turnuva boyunca fair-play ruhu ve centilmenlik ön planda tutulurken, sahadaki mücadele kardeşlik mesajlarıyla taçlandı. Tribünleri dolduran sporseverler, final maçındaki çekişmeye yoğun ilgi gösterdi. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde, Ağrı Adalet takımına kupası takdim edildi. Organizasyona katılan tüm sporcular, teknik ekipler ve destekçiler de teşekkürle onurlandırıldı.

Ağrı’daki bu büyük voleybol şöleni, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Organizasyon komitesi, gelecek yıllarda turnuvayı daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: İHA