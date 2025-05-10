Milli Golfçü Deniz Sapmaz'ın Hedefi Üst Düzey Turnuvalarda Oynamak

Milli Golfçü Deniz Sapmaz, hedefinin Türkiye ve Avrupa'daki üst düzey turnuvalarda oynamak olduğunu duyurdu.

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Milli Golfçü Deniz Sapmaz'ın Hedefi Üst Düzey Turnuvalarda Oynamak

Milli Golfçü Deniz Sapmaz, hedefinin Türkiye ve Avrupa’daki üst düzey turnuvalarında oynamak olduğunu açıkladı.

16 yaşındaki milli golfçü, katıldığı son 5 turnuvada birincişik elde etti.

Deniz Sapmaz, Turkish Airlines Open’ın yeniden Türkiye’de düzenleniyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir turnuva. Burada Türkleri izlemek beni mutlu etti. Bugün Leon’u takip ettik. Çok güzel bir oyunu vardı. Erkekler için böyle turnuvalar yapılıyor ama inşallah kadınlar için de sonraki yıllarda böyle turnuvalar yapılır. Hedefimiz bu. Benim hedefim hem Avrupa’da hem Türkiye’deki üst düzey kadınlar turnuvalarında oynamak” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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