Galatasaray Sağ Gösterip Sol Vurdu! İşte Transfer Listesine Giren Son İsim

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyarak yine şampiyonluğa en yakın takım olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen'in kiralık transferiyle çıtayı yükselten sarı-kırmızılı kulüp, Leroy Sane ve Bernardo Silva gibi yıldızlarla ilgilendiği söylentilerinin ardından bu kez de gözünü İsviçre tarafına çevirdi.

Fransız basınında İsviçre Süper Ligi takımlarından Yverdon Sport'ta top koşturan Malili orta saha oyuncusu Moussa Baradji'nin Galatasaray'ın transfer listesine girdiği söyleniyor. 24 yaşındaki oyuncunun dikkat çeken performansı birçok Avrupa kulübünün de radarına girerken, bu kulüpler arasında Leicester City ve Torino olduğu belirtildi.

MOUSSA BARADJİ KİMDİR?

Moussa Baradji, futbol hayatına ilk olarak İtalya'da başladı. Altamura ve Legnago Salus kulüplerinde top koşturan futbolcu, mevcut kulübü Yverdon Sport ile 2026 yılına kadar anlaşma sağladığı bir sözleşmeye sahip. 25 maçta 6 kez skor katkısı kaydeden 24 yaşındaki oyuncunun piyasa değerinin 2 milyon euro olduğu biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi